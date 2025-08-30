Us Open: tre over 35 agli ottavi, non accadeva dal 1982

Non ci sono solo i giovani. Oltre alla sfida per il numero 1 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che si sono spartiti il titolo negli ultimi sette Slam, allo US Open 2025 sono ancora in corsa in singolare maschile tre over 35: Novak Djokovic, Adrian Mannarino e Jan-Lennard Struff. Non si vedevano tre giocatori così agée negli ottavi di un major al maschile dallo US Open del 1982, quando ci arrivarono Jaime Fillol, Robert Lutz e Ilie Nastase. Il quattro volte campione Novak Djokovic, che ha battuto Cameron Norrie per la settima volta in altrettanti confronti diretti nel circuito maggiore, a 38 anni è diventato il più anziano a raggiungere gli ottavi di finale a Flushing Meadows dai tempi della memorabile campagna di Jimmy Connors, anch'egli 38enne, nel 1991.Djokovic se la vedrà con il 35enne Jan-Lennard Struff, quarto tedesco negli ottavi dello US Open in questo decennio dopo Gojowczyk (2021), Otte (2021) e Zverev (2020-21, 2023-24). Completa il trio il francese Adrian Mannarino, che ha beneficiato del ritiro di Ben Shelton. A 37 anni e due mesi, ha festeggiato il primo ottavo di finale in carriera allo US Open. Solo Ivo Karlovic ci era riuscito più tardi, a 37 anni e 6 mesi nel 2016.