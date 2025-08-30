Tennis, Shelton si ritira dagli US Open: "Mai provato niente del genere"

Lo statunitense Ben Shelton , deluso e costretto a ritirarsi venerdì dal suo incontro del terzo turno degli US Open contro il francese Adrian Mannarino, ha detto di aver iniziato ad avvertire dolore all'inizio del quarto set. "Di solito affronto qualsiasi sfida e trovo sempre il modo di affrontarla. Non mi sono mai ritirato prima. Non sono il tipo se c'è la possibilità di continuare. Ma non ho mai provato niente di simile prima, quindi è stata dura". Il ventiduenne ha chiarito di non essere sceso in campo con un infortunio e di non essere riuscito a individuare con precisione il momento in cui si è fatto male. Shelton ha ricevuto diverse visite dal fisioterapista nella speranza di alleviare il dolore. "Stavo cercando di adattarmi e di capire come continuare a giocare", ha detto Shelton. "Anche se provavo dolore, ero semplicemente in quello stato d'animo competitivo necessario per cercare di trovare una via d'uscita e di andare avanti", ha aggiunto Shelton era in vantaggio per due set a uno e si era presentato agli Us Open si slancio dopo aver vinto il suo primo titolo ATP Masters 1000 a Toronto. Al sesto posto nella classifica ATP, il migliore della sua carriera, il semifinalista del 2023 stava giocando al meglio delle sue possibilità fino al suo infortunio nell'ultimo Major della stagione.