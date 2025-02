Trentino: Campionati studenteschi sport invernali, 900 in gara a Folgaria

Sono più di 900 gli studenti del Trentino iscritti all'edizione 2025 dei Campionati provinciali studenteschi di sport invernali che si disputeranno da domani a venerdì sulle nevi di Folgaria. La manifestazione è organizzata dal Dipartimento istruzione e cultura in collaborazione con Fisi Trentino, Assokronos, Coni, Comitato paralimpico regionale, Sport e Salute e Ski Area Alpe Cimbra. Domani al via le gare di sci alpino, categoria agonisti, sulle piste Agonistica e Salizzona Fondo Grande. Mercoledì ancora sci alpino, ma per i non agonisti, sulla pista Salizzona Fondo Grande. Giovedì sci nordico a Passo Coe e venerdì spazio allo snowboard sulla pista Salizzona Fondo Grande. Mercoledì e giovedì, in collaborazione con il Cip, è prevista anche la partecipazione di una delegazione di studenti della categoria paralimpica.