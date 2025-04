Trail del Monte San Giorgio: la gara si avvia verso il sold out.

Il Trail del San Giorgio, che ad oggi ha già superato i 300 iscritti, si avvia verso il sold out. Le iscrizioni chiuderanno a quota 350. Vi presentiamo gli atleti favoriti, uomini e donne, sulla gara regina. Boom di iscritti alla tappa di Coppa Italia Giovani, con presenze quintuplicate rispetto al 2024



Manca poco anzi pochissimo e, dietro alle quinte, l’ASD Piossasco Trail Runners lavora a pieno regime affinchè tutto sia perfetto. Lo scorso anno la gara aveva raggiunto quota 300, per il 2025 si punta a 350. Un lavoro organizzativo costante, portato avanti con impegno e passione per anni, e che oggi sembra davvero dare i suoi frutti. Le previsioni meteo, negli scorsi giorni piuttosto incerte, oggi sembrano aver virato verso una giornata per lo più stabile e senza (o pochissime) precipitazioni. Quindi, avanti tutta!



GLI ATLETI IN GARA



Chi sarà capace di battere il record di un campione come Gianluca Ghiano, che lo scorso anno aveva fermato il crono a 3 ore, 2 minuti e 16 secondi? Difficile, ma non impossibile. Tra i nomi di coloro che possono puntare a guadagnarsi un posto sul podio, in base ai punteggi Itra, figurano Alfonso Bracco, atleta che nel 2024 ha chiuso il suo primo Everesting, e Andrea Berrovero, oltre ai leoni Francesco Zucconi e Daniele Fornoni, che data l’esperienza potrebbero fare la voce grossa sia in classifica assoluti che, certamente, in quella di categoria.



Tra le donne in gara Luisa Dematteis (cugina dei più celebri gemelli), che se la vedrà con Ilaria Lo Prete, ma anche con Laura Barale che al Valmaremola Trail dello scorso anno aveva sbancato piazzandosi a sorpresa davanti a entrambe le Dematteis. Tra le pretendenti al podio anche Erica Zucalli, che ha iniziato la stagione 2025 con buoni posizionamenti, e Elisa Arvat, prima classificata all’ultima edizione del Trailaghi e quarta al Monte Casto, oltre alla vincitrice dell’edizione 2023 del San Giorgio Luana Zampieri.



Si ricorda che per il secondo anno consecutivo la FISky ha scelto lo Youth Trail da 9 km del San Giorgio come secondo appuntamento del circuito di Coppa Italia Giovani. Una bella soddisfazione sia per la gara che per il movimento Skyrunning che, rispetto allo scorso anno, vede le iscrizioni quintuplicate (da 6 del 2024 a quasi 30 giovanissimi quest’anno).