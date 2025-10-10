Logo SportMediaset
Torna la Susa-Moncenisio, storia dell'automobilismo da 123 anni

10 Ott 2025 - 09:23

Si disputa in versione slalom, il 18 e 19 ottobre, la Susa-Moncenisio, che ogni anno dal 1902 richiama a Susa piloti e appassionati per una manifestazione che ha scritto pagine memorabili della storia dell'automobilismo italiano. Da Vincenzo Lancia, primo vincitore 123 anni fa, hanno scritto il loro nome nell'albo d'oro della competizione campioni del calibro di Mauro Nesti, Pasquale Irlando, Ezio Baribbi e Giuseppe Tampone. Di nuovo in veste autunnale, quest'anno la Susa-Moncenisio - organizzata da Supergara - celebra un nuovo connubio con tra la competizione automobilistica e la cittadella dello sport Legends Arena, nata di recente a Susa grazie alla volontà di importanti figure dello sport internazionale, soprattutto del grande campione David Trezeguet, vera leggenda del calcio. La direzione gara, le verifiche sportive e tecniche, nonché la cerimonia di premiazione si svolgeranno nella nuova struttura di corso Couvert, a Susa. Il preludio a un programma triennale che, con l'appoggio della Regione Piemonte, dovrebbe portare la corsa ai fasti del passato. 

