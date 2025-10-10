Tennis: Sabalenka in semifinale a Wuhan, affronterà Pegula

© Getty Images
La numero 1 del tennis mondiale, Aryna Sabalenka si qualifica per le semifinali del torneo 1000 a Wuhan, dove domani affronterà l'americana Jessica Pegula (n. 6). La 27enne bielorussa ha battuto con un doppio 6-3 la kazaka Elena Rybakina (n. 9). La tre volte campionessa del torneo ha favorito così Pegula nella corsa alle Wta Finals: l'americana si assicurerà un posto nel prestigioso torneo di fine stagione, che riunirà le otto migliori giocatrici dell'anno a Riad, se Jasmine Paolini, ottava in classifica, come Rybakina, perderà nei quarti di finale a Wuhan. La numero uno del tennis azzurro deve affrontare la n.2 mondiale Iga Swiatek.