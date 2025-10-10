Giro d'Italia, Cairo: "Impatto di 700 milioni di euro"

"Il dato bello relativamente al Giro d'Italia è che ha un impatto economico veramente molto importante per quel che è la ricaduta sul territorio italiano. Ed è molto in crescita". Lo ha detto il presidente di Rcs Media Group Urbano Cairo all'incontro "Giro d'Italia tra impatti economici e benessere sociale" al Festival dello Sport di Trento. "Nel 2023 era di circa 620 milioni. È cresciuto a 700 milioni. Ma c'è poi una ricaduta nei 18 mesi dopo il Giro d'Italia. E si arriva a sommare un altro miliardo e 400 milioni", ha aggiunto Cairo, il quale ha ricordato che l'anno prossimo la manifestazione partirà dalla Bulgaria. Il Giro, ha aggiunto il presidente di Rcs Media Group, "è una sorta di ambasciatore dell'Italia nel mondo".