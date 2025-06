Torball, L'Aquila promossa in Serie A

Grande impresa dell'Asd L'Aquilone che a Messina ha conquistato la promozione in A di Torball. Una bella soddisfazione per la squadra allenata da Nanda Ferretti che riabbraccia la massima serie a distanza di 2 anni. Capocannoniere della formazione aquilana Vito Cardelli con 35 gol, seguito da Dorindo Mancinelli (29 reti). Protagonista Antonio Rotondi (10 centri), esperto atleta, punto di riferimento degli sportivi non vedenti e ipovedenti e presidente dell'Unione italiana ciechi sezione L'Aquila. Ottime le performance di Alberto Falconio (4 gol), Daniele Silvio Cardelli (3 reti) e Cesar Adrian Rodriguez Huanhuayo (2 gol). Il torball è una disciplina gestita dalla Fispic, la Federazione italiana sport paralimpici per ipovedenti e ciechi che fa parte del Comitato italiano paralimpico. Si affrontano due squadre di tre giocatori ciascuna che indossano una mascherina e bende oculari. Il gioco si svolge all'interno di una palestra o comunque al chiuso e sono presenti tre corde tese che attraversano il campo. Ogni squadra rimane nella propria metà campo durante il gioco, lo scopo è tirare la palla con le mani facendola passare sotto le tre corde (senza toccarle) con l'intento di farla arrivare nella porta avversaria. All'interno del pallone sono presenti campanelli, in modo tale da essere udito durante il movimento. Insieme all'Aquilone sono saliti in A i siciliani del Fucà Enna e i calabresi dell'Olympia Rende.