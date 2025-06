Cio: pubblicato report 2024, Bach 'a Parigi Giochi di unità e pace'

Altri punti salienti di Parigi 2024 includono: circa 5 miliardi di persone, ovvero l'84% del pubblico globale potenziale, si sono sintonizzate per assistere all'azione, rendendo questi Giochi Olimpici i più seguiti della storia; 9,5 milioni di biglietti venduti; 8,5 milioni di fan hanno assistito alle staffette della torcia olimpica e paralimpica; 7,9 milioni di fan festeggiati nei siti di tutta la Francia. Il 75% delle persone intervistate ha affermato che il CIO è riuscito a riunire il mondo in tempi difficili. Il 78% delle persone ha affermato che i Giochi Olimpici sono più importanti che mai in un mondo diviso. Il Rapporto Annuale evidenzia anche il successo della squadra olimpica dei rifugiati del CIO, che ha vinto la sua prima medaglia in assoluto a Parigi.Mentre Parigi ha rappresentato gran parte dell'attenzione nel 2024, l'anno è iniziato con i Giochi Olimpici Giovanili Invernali di Gangwon 2024. Riunendo circa 1.800 giovani atleti provenienti da 78 Comitati Olimpici Nazionali, questi Giochi sono stati una chiara dimostrazione dell'eredità in azione, poiché si sono basati sull'esperienza di PyeongChang 2018. Ad esempio, sette delle 12 sedi di gara sono state riutilizzate, mentre molti dei 1.984 volontari avevano partecipato anche a PyeongChang 2018. Questi eventi sono stati una vera e propria testimonianza della popolarità dei Giochi Olimpici, il cui fascino è stato ulteriormente dimostrato quando la 142asessione del CIO ha selezionato altri due ospiti per i Giochi Olimpici Invernali, con le Alpi francesi elette per il 2030 e Salt Lake City - Utah scelta per ospitare i Giochi Olimpici Invernali nel 2034. Nel frattempo, i potenziali candidati per il 2036 e oltre sono a doppia cifra.