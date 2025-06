L'Ippodromo Snai San Siro si accende con le Oaks d'Italia

Domenica 22 giugno l'Ippodromo Snai San Siro sarà il cuore pulsante di una giornata di sport, spettacolo e cultura, in occasione delle attesissime Oaks d'Italia Tattersalls, del Gran Premio di Milano e del Premio Carlo Vittadini, tra le corse di galoppo più prestigiose della stagione. Sostenuto dal Ministero dell'Agricoltura (MASAF), l'evento vedrà la presenza del Sottosegretario Patrizio La Pietra e offrirà un ricco programma tra musica, arte, laboratori per bambini, mostre, carrozze storiche e persino lezioni di bridge. L'ippodromo si trasformerà in un villaggio animato per tutte le età, con laboratori western, giochi all'aperto, mini pony e balli country, in una giornata che celebra la passione per i cavalli unita a cultura, solidarietà e territorio. Grande spazio anche alla prevenzione oncologica con il camper LILT per visite senologiche gratuite. Per quanto riguarda la pista, la grande attesa è per la 116ª edizione delle Oaks, sfida internazionale tra le migliori cavalle di tre anni che incorona la "Regina del galoppo italiano". In programma anche il Gran Premio di Milano, corsa storica nata nel 1889 che ha sempre rappresentato un trampolino di lancio per i cavalli con l'Albo d'oro che vanta nomi di cavalli importanti, in particolare della scuderia Razza Dormello Olgiata. Infine, non mancherà anche il premio che ricorda la figura di Carlo Vittadini riservato ai cavalli di 3 anni ed oltre impegnati sui 1.600 metri in pista grande.