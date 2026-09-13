Ginnastica ritmica: sorpresa Maccarani, allenerà la Russia

Emanuela Maccarani è la nuova capoallenatrice della nazionale russa di ginnastica ritmica per gli esercizi di gruppo. Lo annuncia la federazione di Mosca in una nota e lo conferma il marito, Moreno Buccianti, su Facebook. Maccarani è stata la guida della nazionale italiana dal 1996 al 2025, quando i rapporti sono stati interrotti dalla Federginnastica in seguito allo scandalo legato ai presunti abusi psicologici su alcune ex ginnaste. L'ex dt delle farfalle azzurre è finita infatti sotto inchiesta dopo la denuncia di Anna Basta e Nina Corradini nell'autunno del 2022; il processo a suo carico è iniziato nel febbraio scorso.