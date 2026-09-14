Tennis, Zverev: "Io il migliore? Con Sinner e Alcaraz al top no"

Alexander Zverev non riesce a smettere di sorridere. Sei anni dopo la finale persa nel 2020, il tedesco conquista gli US Open battendo Ben Shelton e si gode il secondo titolo Slam della carriera. Una vittoria arrivata al termine di una finale nella quale, per qualche secondo, non si è nemmeno accorto che fosse finita: "Pensavo fosse 5-1 invece di 6-2. Ero davvero nella mia bolla, non sentivo alcun rumore. Non ho sentito nemmeno l'arbitro dire 'game, set, match'". Una concentrazione totale che, secondo Zverev, lo ha anche aiutato: "Non mi sono davvero innervosito quando ho servito per chiudere la partita, perché pensavo che il punteggio fosse diverso". Poi l'analisi della strategia adottata contro Shelton, soprattutto sul rovescio: "Non si tratta di velocità, ma di altezza e profondità. Quando giochi veloce ma piatto, lui gestisce meglio il rovescio. Giocare più alto e più profondo porta a un risultato migliore".