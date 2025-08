Tiro con l'arco, World Games: Rebagliati guida squadra azzurra

Mancano tre giorni al via dell'undicesima edizione dei World Games di Chengdu, in Cina. La manifestazione multisportiva quadriennale che conta le discipline non presenti nel programma olimpico prenderà il via ufficialmente il 7 agosto con la cerimonia di apertura, momento atteso con trepidazione dal mondo Fitarco, visto che l'arciera azzurra Chiara Rebagliati è stata nominata dal Coni come portabandiera della delegazione italiana insieme al karateka Angelo Crescenzo. "Sento molto la responsabilità di questo ruolo - ha detto la portacolori delle Fiamme Oro -. Se nella scorsa edizione di Birmingham abbiamo ottenuto ottimi risultati, in questa occasione dobbiamo provare a fare ancora meglio. Per me è un grande onore essere stata scelta come portabandiera e proprio per questo motivo non vedo l'ora di essere lì con tutta la delegazione azzurra". L'Italia del tiro con l'arco arriverà in Cina con due campionesse uscenti, entrambe dimostratesi le migliori nella disciplina field (tiro di campagna): se Chiara Rebagliati nella scorsa edizione del 2022 a Birmingham vinse la gara del ricurvo, Cinzia Noziglia fece altrettanto con l'arco nudo, ribadendo la vittoria già ottenuta nel 2017 a Wroklaw (Pol). Oltre ai percorsi immersi nel verde con tiri in pendenza tipici della disciplina del tiro di campagna, dove sono impegnate le divisioni ricurvo e arco nudo, ai World Games è prevista dal 2013 anche la competizione del tiro alla targa per la divisione compound, sia quella individuale che quella a squadre miste, quest'ultima recentemente inserita anche nel programma dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. In totale gli arcieri in gara saranno 98 per 35 Nazioni rappresentate. Sono 52 gli atleti in gara nel compound (26 uomini e 26 donne) e 12 le squadre che si sfideranno nel mixed team, mentre nel tiro di campagna si inoltreranno lungo i percorsi 23 atleti nel ricurvo (12 uomini e 11 donne) e 23 nell'arco nudo (12 uomini e 11 donne).