Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tiro a volo: ricorso contro elezione n.1 federazione europea

03 Dic 2025 - 11:02

Un ricorso alla Federazione internazionale di tiro sportivo (Issf) per presunte "violazioni dell'integrità" in relazione alle elezioni per la presidenza della Confederazione europea di tiro a segno (Esc), svoltesi lo scorso ottobre, è stato presentato dalla finlandese Karoliina Nissinen, candidata alla carica insieme col numero uno uscente, Alexander Ratner, che è stato confermato. Alla federazione mondiale, guidata dal 2022 dal presidente della Fitav, Luciano Rossi, spetterà ora l'esame del reclamo per eventuali ulteriori approfondimenti. In una lettera, secondo quanto riporta il sito 'Francs Jeux', Nissinen - che ha ottenuto 37 voti contro i 56 del presidente uscente - ha lamentato di essere stata "oscurata" nel corso della campagna presidenziale, col suo nome "nemmeno menzionato nei comunicati ufficiali relativi alle elezioni". Secondo la finlandese, ci sarebbe stata "un'azione coordinata per garantire l'elezione di Ratner, il quale, sempre secondo la rivale, avrebbe addirittura promesso soldi alle federazioni affiliate. Nissinen ha chiesto così alla federazione mondiale e anche al Comitato olimpico internazionale di "indagare in modo approfondito e trasparente su questo caso". Ratner, russo con nazionalità tedesca, era stato segretario generale della Issf sotto la presidenza del russo Vladimir Lisin, ricco oligarca vicino al Cremlino che è stato battuto da Rossi nelle elezioni del novembre 2022. 

Ultimi video

03:28
DICH MARCO PIETRANGELI CAMERA ARDENTE 3/12 DICH

Marco Pietrangeli: "Il messaggio di Sinner? Non so, non ho guardato"

01:03
MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

02:19
DICH MALAGO' CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Malagò: "Pietrangeli un fenomeno, ma scanzonato e divertente"

03:28
DICH BINAGHI CAMERA ARDENTE SRV

Binaghi: "Pietrangeli ci ha reso orgogliosi di essere italiani"

02:01
DICH VOLANDRI CAMERA ARDENTE SRV

Volandri: "Pietrangeli è quello che ci ha insegnato ad amare la Davis"

00:41
DICH FILIPPO PIETRANGELI SU SINNER 3/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Sinner? Non mi fate questa domanda, sono cose molto private"

00:54
DICH BRUNO GIORDANO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Bruno Giordano: "Pietrangeli ha fatto sognare i tifosi italiani, è stato un numero uno incredibile"

02:07
DICH ONORATO ASSESSORE SPORT SRV

Onorato, assessore sport di Roma: "Pietrangeli icona sportiva di stile"

01:19
DICH GARBIN CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Garbin: "Pietrangeli sapeva portare il sorriso anche nei momenti più difficili"

01:24
DICH AMATO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 DICH

Amato: "Nessuno come Pietrangeli ha vissuto e fatto vivere il tennis come bellezza"

00:27
DICH CASINI CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 DICH

Casini: "Pietrangeli è il ricordo della nostra giovinezza"

01:42
DICH FILIPPO PIETRANGELI CAMERA ARDENTE 3/12 DICH

Filippo Pietrangeli molto commosso: "Era quello che voleva lui"

04:04
DICH BUONFIGLIO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 DICH

Buonfiglio: "Le storie come la sua non muoiono"

00:47
DICH PETRUCCI SRV

Petrucci: "Felice di aver potuto intestare questo stadio a Nicola"

02:42
DICH CARRARO CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 DICH

Carraro: "Un grandissimo giocatore"

03:28
DICH MARCO PIETRANGELI CAMERA ARDENTE 3/12 DICH

Marco Pietrangeli: "Il messaggio di Sinner? Non so, non ho guardato"

I più visti di Altri Sport

SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

PIETRANGELI BONOLIS SCAMBIO IN CRAVATTA MCH

Pietrangeli, lo scambio in cravatta con Bonolis

DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

Giro d'Italia al via

Giro d'Italia al via

MCH CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

Addio a Pietrangeli: l'omaggio alla camera ardente

DICH MARCO PIETRANGELI CAMERA ARDENTE 3/12 DICH

Marco Pietrangeli: "Il messaggio di Sinner? Non so, non ho guardato"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
14:04
Pietrangeli, Carraro: "Un grande, oggi sarebbe stato ancora più forte"
13:02
Pietrangeli, il figlio Filippo: "Per lui la maglia azzurra era tutto"
12:08
Picchio d'oro della Regione Marche alla ginnasta Sofia Raffaeli
11:02
Tiro a volo: ricorso contro elezione n.1 federazione europea
10:06
Uniti in rete: volley contro la violenza a Marsala