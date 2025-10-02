Sport in Costituzione, Abodi: "Una piccola conquista"

"Lo sport in Costituzione è una piccola conquista, l'inizio di un percorso, la testimonianza dei grandi atleti del passato e di quelli del presente sono un ottimo presupposto non soltanto per gioire delle vittorie ma per proiettarci verso il futuro, è un messaggio che speriamo arrivi diffusamente". Così il ministro per lo sport, Andrea Abodi, oggi a Roncade (Treviso), nella sede di H-Farm, in occasione della campagna di comunicazione "Lo sport in Costituzione". "È una staffetta che ci consentirà di passare il testimone a qualcun altro - ha aggiunto Abodi - e per allora quanto abbiamo promesso di fare avrà già un po' di radici, ossia lo sport per tutti di tutti, partendo dalla scuola, dai contesti del disagio e coinvolgendo anche le famiglie meno abbienti. Un obiettivo ambizioso", ha concluso.