Tennis: Wta Pechino, Errani e Paolini in semifinale nel doppio

Sara Errani e Jasmine Paolini sono in semifinale al 'China Open', penultimo WTA 1000 della stagione, dotato di un montepremi di 8.963.700 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'Olympic Green Tennis Centre di Pechino (combined con un ATP 500). Le azzurre, campionesse in carica, hanno beneficiato nei quarti del ritiro della coppia formata dalla russa Kamilla Rakhimova e dalla tedesca Laura Siegemund: sabato si giocheranno un posto in finale con le vincenti della sfida - in programma venerdì - tra Su-Wei HsieH/Jelena Ostapenko, seste nella Race to Riyadh, e Tereza Mihalikova/Olivia Nicholls, dodicesime.