Tiro a segno: revocata l'assemblea elettiva del 15-16 marzo

L'Unione italiana tiro a segno (Uits) comunica che il Commissario straordinario dell'ente Walter De Giusti ha disposto la revoca dell'Assemblea nazionale elettiva per il quadriennio olimpico 2025-2028. In conseguenza l'assemblea programmata il 15 e 16 marzo a Ostia Lido (Roma) non si terrà e verrà riconvocata in data e sede da destinarsi, allorquando sussisteranno per la Uits - si legge nel disposto - "le migliori condizioni per poter far convivere al suo interno la duplice natura di federazione sportiva da una parte e di ente pubblico dall'altra". Il Commissario straordinario ha valutato che le elezioni non potrebbero svolgersi in armonia con i principi fondamentali degli Statuti che regolano le Federazioni Sportive Nazionali, a suo tempo introdotti nello Statuto UITS - spiega una nota - in quanto le procedure di scelta dei membri di tali organi risultano disallineate tra l'ordinamento sportivo e quello tipico dell'amministrazione pubblica. Il provvedimento mira in buona sostanza a creare i presupposti affinché l'elezione del nuovo Presidente della Uits possa avvenire con modalità e tempistiche diverse da quanto verificatosi in occasione delle ultime due tornate elettorali, con la nomina prima del Commissario straordinario e poi con la ratifica delle elezioni del Presidente e la loro effettiva entrata in opera dopo circa sei mesi.