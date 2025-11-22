"The Art of Fighting", il pugilato torna in scena a Roma il 6 dicembre

© Ufficio Stampa
Spettacolo e adrenalina sono gli ingredienti di 'The Art of Fighting', che sbarcherà a Roma il prossimo 6 dicembre portando al Palatiziano diversi match di livello, col main event che vedrà sfidarsi Mauro Forte, già campione europeo, italiano e internazionale, affrontare l'imbattuto Salvatore Contino per il titolo Ebu Silver dei pesi gallo. "Sarà il ring a dare il verdetto, ma ogni match è a sè. Serviranno tecnica e coraggio, l'importante è vincere questo match per rilanciarmi nel 2026", le parole di Forte, mentre Contino ammette di essere "pronto a dare tutto me stesso, sicuramente daremo spettacolo". Sul ring si affronteranno poi Pietro Rossetti contro Alessio Mastronunzio nei pesi welter, Morike Oulare contro Gabriele Casella nei massimi leggeri, Valerio Mantovani a sfidare Khalil El Harraz nei superwelter, oltre agli incontri tra Tiziano Barilotti e Diego Cravagno nei supergallo e tra Luca Khalil e Patrizio Casini nei superleggeri. Una serata all'insegna dello spettacolo che, come dichiara il fondatore di Taf, Edoardo Germani - organizzatore in partnership con la De Carolis Promotions di Giovanni De Carolis, ex campione mondiale e oggi dt della nazionale italiana -, punterà a proporre "match equilibrati, dove non c'è nulla di scontato. L'obiettivo è quello di far parlare di pugilato quante più persone possibile".
LE GRANDI SFIDE DEL 6 DICEMBRE
Nel main event, Mauro Forte (21-1, due pareggi) affronterà l’imbattuto Salvatore Contino (10-0) per il titolo EBU Silver dei pesi gallo, un duello ad altissima intensità tra esperienza, ambizione per una storia tutta da scrivere.
Nei pesi welter, Pietro Rossetti (19-4) e Alessio Mastronunzio (14-6) daranno vita a un confronto esplosivo tra due pugili dal ritmo feroce, con Mastronunzio, abituato ai grandi ring come quello del Madison Square Garden, e Rossetti, già campione italiano ed europeo in carriera.
Nella categoria dei massimi leggeri, lo scontro tra Morike Oulare (7-1) e Gabriele Casella, al debutto nel professionismo dopo una carriera di altissimo profilo nel kickboxing, promette potenza, fisicità e spettacolo puro.
Il ritorno di Valerio Mantovani (5-1) contro il veterano Khalil El Harraz (17-6-1) nei superwelter sarà una battaglia intensa tra due atleti che amano il confronto diretto e non arretrano di un millimetro. Ad inizio serata, Tiziano Barilotti (10-3, 3 pareggi) contro Diego Cravagno (5-1) nei supergallo e Luca Khalil (1-0) contro Patrizio Casini (debutto) nei superleggeri apriranno la card con incontri giovani, rapidi e carichi di adrenalina.
PalaTiziano, Roma – venerdì 5 dicembre: Cerimonia del peso - ore 13.00
Per info: https://taftheartofighting.com/, IG @taf_theartofighting
PalaTiziano, Roma – sabato 6 dicembre: Apertura cancelli ore 17.00
Biglietti disponibili su ticket.taftheartofighting.com