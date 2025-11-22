"The Art of Fighting", il pugilato torna in scena a Roma il 6 dicembre

Spettacolo e adrenalina sono gli ingredienti di 'The Art of Fighting', che sbarcherà a Roma il prossimo 6 dicembre portando al Palatiziano diversi match di livello, col main event che vedrà sfidarsi Mauro Forte, già campione europeo, italiano e internazionale, affrontare l'imbattuto Salvatore Contino per il titolo Ebu Silver dei pesi gallo. "Sarà il ring a dare il verdetto, ma ogni match è a sè. Serviranno tecnica e coraggio, l'importante è vincere questo match per rilanciarmi nel 2026", le parole di Forte, mentre Contino ammette di essere "pronto a dare tutto me stesso, sicuramente daremo spettacolo". Sul ring si affronteranno poi Pietro Rossetti contro Alessio Mastronunzio nei pesi welter, Morike Oulare contro Gabriele Casella nei massimi leggeri, Valerio Mantovani a sfidare Khalil El Harraz nei superwelter, oltre agli incontri tra Tiziano Barilotti e Diego Cravagno nei supergallo e tra Luca Khalil e Patrizio Casini nei superleggeri. Una serata all'insegna dello spettacolo che, come dichiara il fondatore di Taf, Edoardo Germani - organizzatore in partnership con la De Carolis Promotions di Giovanni De Carolis, ex campione mondiale e oggi dt della nazionale italiana -, punterà a proporre "match equilibrati, dove non c'è nulla di scontato. L'obiettivo è quello di far parlare di pugilato quante più persone possibile".