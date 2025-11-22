Freestyle, maltempo a Stubai: cancellato lo SlopeStyle maschile

Le avverse condizioni meteo hanno indotto la giuria a cancellare la prova maschile di SlopeStyle prevista dalla prima tappa di Coppa del Mondo di Freeski, a Stubai (Austria), mentre per la sfida femminile sono stati ritenuti validi i risultati del turno di qualificazione disputato giovedì, con il successo così della svizzera Mathilde Gremaud sulla canadese Olivia Asselin e sulla finlandese Anni Kavara. Già da domani il quartetto azzurro formato da Miro Tabanelli, Renè Monteleone, Leonardo e dalla stessa Maria Gasslitter decolleranno verso la cinese Secret Garden, palcoscenico della seconda prova stagionale che tra venerdì 28 e domenica 30 vedrà qualificazioni e gara di Big Air.