Teramo: a 'Città delle Rose Awards' eccellenze sport, spettacolo e imprenditoria

Non potevano di certo mancare rappresentanti del mondo del giornalismo e dello spettacolo. La storica voce di SportMediaset Monica Vanali, affermatasi soprattutto al seguito della Nazionale italiana e volto del nuovo Mondiale per Club. Assieme a lei l'avvocato e giornalista Carlo Rienzi, fondatore nel 1986 del Codacons che da anni è l'ente di riferimento per la tutela dei consumatori italiani - si legge ancora nella nota - Il produttore televisivo Lucio Presta, brillante imprenditore che tramite la sua agenzia di spettacolo cura gli interessi di grandi artisti e conduttori come Roberto Benigni, Antonella Clerici, Simona Ventura e tanti altri. Infine, a tre società sportive di spicco del panorama sportivo abruzzese e nazionale sarà tributato il giusto riconoscimento per i risultati ottenuti: sul palco si presenteranno il Pescara Calcio, fresco di promozione in Serie B per la prima a volta dopo quattro anni, l'A.S.D. Giulianova Calcio, dominatrice dell'ultima stagione di Eccellenza terminata con la promozione in Serie D e la conquista della Coppa Italia Dilettanti Abruzzo, e la ARAN Cucine Panthers Roseto che per la prima volta nella sua storia si misurerà con la Serie A1 femminile dopo aver superato nelle ultime finali playoff Costa Masnada, ottenendo un risultato di straordinaria portata".