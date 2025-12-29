Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennistavolo: nel fine settimana final four Coppa Italia ad Ancona

29 Dic 2025 - 12:24

Sabato e domenica le Marche ospiteranno le Final Four di Coppa Italia del tennistavolo. La due giorni, presentata a Palazzo Leopardi, sarà al Palascherma di via Monte Pelago ad Ancona ed è realizzata dalla Federazione italiana tennistavolo in collaborazione con il Cus Ancona e il Comitato regionale FITeT Marche, con il sostegno della Regione Marche e del Comune di Ancona e con il patrocinio del Coni Marche. Parteciperanno le migliori squadre italiane classificate ai primi 4 posti al termine del girone di andata dei rispettivi campionati nazionali di serie A1. Sabato 3 gennaio, dalle 15, spazio alle semifinali mentre domenica 4 le perdenti si contenderanno il terzo posto e le vincenti il titolo (alle 9.30 le finali femminili, alle 13 quelle maschili). La formula di gara prevede la disputa di un doppio iniziale, seguito da quattro singolari e ogni incontro terminerà quando uno dei due team avrà totalizzato tre punti. Si giocherà al meglio dei tre set su cinque. Come ha ricordato l'assessore allo sport della Regione Marche, Tiziano Consoli: "Ancona vivrà un week end storico in cui sport e valori olimpici si incontrano. Al PalaScherma le migliori formazioni italiane di tennistavolo si contenderanno la Coppa Italia, mentre domenica la città accoglierà la Fiamma Olimpica di Milano - Cortina. Pronti a vivere i due eventi con emozione. Auguro a tutte le squadre una competizione leale e appassionante e invito tutta la cittadinanza a vivere questo week end di fuoco sportivo e olimpico". 

Ultimi video

01:04
DICH SOFIA GOGGIA FISI DICH

Goggia: "Ieri è stata dura, oggi ho invece sciato bene"

03:39
L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

01:30
Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

01:33
Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

01:47
Brignone, il 25 sugli sci

Brignone, il 25 sugli sci

01:37
Conegliano sempre al top

Conegliano sempre al top

01:35
Gli alfieri dei giochi

Gli alfieri dei giochi

01:50
DICH GOGGIA AL QUIRINALE 22/12 DICH

Goggia: "Alzabandiera a Cortina? Prima ne vorrei parlare con il presidente del Coni"

04:35
DICH MATTARELLA CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Mattarella: "Tutta l'Italia farà il tifo per voi"

02:36
MCH CERIMONIA

Mattarella consegna il Tricolore agli alfieri azzurri

03:51
DICH BUONFIGLIO ONE TO ONE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Ho scelto la Brignone portabandiera perché su di lei ha influito l'aspetto umano"

01:19
DICH VIERI da Riad 22/12 DICH

"Vieri: "Italiano al livello di Conte? Italiano è già a un livello altissimo"

01:31
DICH BRIGNONE CONSEGNA TRICOLORE 22/12 DICH

Emozione Brignone: "La mia corsa per arrivare qui, né facile né scontata"

03:36
DICH ABODI CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Abodi: "Ai nostri atleti affidiamo la maglia azzurra, il sogno di tanti bambini"

03:10
DICH BUONFIGLIO CERIMONIA CONSEGNA TRICOLORE QUIRINALE 22/12 DICH

Buonfiglio: "Grazie Presidente. Stavolta la nostra bandiera rimarrà nella nostra amata Italia"

01:04
DICH SOFIA GOGGIA FISI DICH

Goggia: "Ieri è stata dura, oggi ho invece sciato bene"

I più visti di Altri Sport

L'intervista a Mattia Furlani

Furlani: "Valgo più di 8,95 metri: sarò arrogante ma voglio il record del mondo"

Dakar al via il 3 gennaio

Dakar al via il 3 gennaio: 8.000 km nel deserto arabo

Gli auguri degli sportivi

Gli auguri degli sportivi

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

DICH SOFIA GOGGIA FISI DICH

Goggia: "Ieri è stata dura, oggi ho invece sciato bene"

DICH GASPERINI PRE JUVE DICH

Gasperini: "Ho scelto la Roma perché era la sfida più difficile"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:15
Basket, Trapani: "Valutiamo di non giocare a Bologna"
12:24
Tennistavolo: nel fine settimana final four Coppa Italia ad Ancona
11:23
Milano Cortina: oggi la Fiamma olimpica saluterà la Basilicata
10:23
Sci di fondo: Tour de Ski in Val di Fiemme, 19 azzurri convocati
09:23
Nba: Oklahoma travolge i Sixers, vincono Lakers e Blazers, Golden State cede all'overtime