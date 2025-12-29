Tennistavolo: nel fine settimana final four Coppa Italia ad Ancona

Sabato e domenica le Marche ospiteranno le Final Four di Coppa Italia del tennistavolo. La due giorni, presentata a Palazzo Leopardi, sarà al Palascherma di via Monte Pelago ad Ancona ed è realizzata dalla Federazione italiana tennistavolo in collaborazione con il Cus Ancona e il Comitato regionale FITeT Marche, con il sostegno della Regione Marche e del Comune di Ancona e con il patrocinio del Coni Marche. Parteciperanno le migliori squadre italiane classificate ai primi 4 posti al termine del girone di andata dei rispettivi campionati nazionali di serie A1. Sabato 3 gennaio, dalle 15, spazio alle semifinali mentre domenica 4 le perdenti si contenderanno il terzo posto e le vincenti il titolo (alle 9.30 le finali femminili, alle 13 quelle maschili). La formula di gara prevede la disputa di un doppio iniziale, seguito da quattro singolari e ogni incontro terminerà quando uno dei due team avrà totalizzato tre punti. Si giocherà al meglio dei tre set su cinque. Come ha ricordato l'assessore allo sport della Regione Marche, Tiziano Consoli: "Ancona vivrà un week end storico in cui sport e valori olimpici si incontrano. Al PalaScherma le migliori formazioni italiane di tennistavolo si contenderanno la Coppa Italia, mentre domenica la città accoglierà la Fiamma Olimpica di Milano - Cortina. Pronti a vivere i due eventi con emozione. Auguro a tutte le squadre una competizione leale e appassionante e invito tutta la cittadinanza a vivere questo week end di fuoco sportivo e olimpico".