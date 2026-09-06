Ciclismo: tutto pronto per il 78esimo Trofeo Matteotti

06 Set 2026 - 10:10
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Pescara e Montesilvano si preparano a vivere una grande giornata di sport domenica 13 settembre per la 78esima edizione del Trofeo Matteotti, con le strade pronte a trasformarsi, ancora una volta, nel palcoscenico naturale della classica abruzzese. L'evento clou del calendario ciclistico internazionale abruzzese conferma un legame storico che unisce lo sport delle 2 ruote con l'intera regione. A guidare la macchina organizzativa è l'Unione ciclistica Fernando Perna con il presidente Stefano Giuliani, mentre ospite d'onore e padrino d'eccezione di quest'anno è Francesco Moser, leggendario campione trentino e 3 volte vincitore della corsa pescarese. La competizione vedrà i corridori impegnati su 13 giri di un circuito tecnico e selettivo di 15 chilometri ciascuno, alternando tratti cittadini pianeggianti e ripetute salite sui Colli, come via Tiberi in zona Basilica Madonna dei Settedolori, Colle Scorrano e Montesilvano Colle. Tra le ventidue squadre ai nastri di partenza figurano importanti formazioni World Tour, tra cui UAE Team Emirates del vincitore uscente Isaac Del Toro, Red Bull Bora Hansgrohe, Team Jayco AlUla, XDS Astana Team, Bahrain Victorious, Uno-X Mobility, Movistar Team e Groupama FDJ, oltre a numerose squadre professional e continental con atleti di altissimo livello. I punti strategici lungo il percorso comprendono piazza della Rinascita a Pescara, piazza Duca degli Abruzzi e Montesilvano Colle, cuore pulsante della salita. Il programma della vigilia guarderà inoltre al futuro dello sport con la seconda edizione della 'gimkana ciclistica' dedicata ai bambini in programma sabato 12 settembre in piazza della Rinascita a Pescara. 

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