Basket, Mondiali donne: folla di tifosi per le azzurre a Berlino

Cresce il tifo per le azzurre del basket ai mondiali in corso in Germania. Dopo la vittoria all'esordio e in vista della super sfida con le campionesse Usa, prima dell'allenamento la nazionale di coach Capobianco ha voluto ringraziare i tanti italiani accorsi in Germania per sostenere la squadra. All'incontro, che si è tenuto di fronte all'albergo che ospita quindici Nazionali, sono arrivati oltre 500 tifosi che hanno raggiunto il Blu Radisson Collection per un autografo, un selfie, un saluto. "Quello che è successo davanti all'albergo della Nazionale è qualcosa che va oltre le nostre aspettative e che ci emoziona profondamente - le parole del presidente della Fip, Gianni Petrucci -. Avevamo pensato a un momento semplice per ringraziare i nostri tifosi del sostegno che ci stanno dando qui a Berlino e ci siamo trovati davanti a centinaia di persone, con un entusiasmo e un affetto straordinari. È la dimostrazione più bella di quanto queste ragazze siano entrate nel cuore degli italiani. Non è soltanto il risultato sportivo, pur importantissimo: è il modo in cui questa Nazionale sa rappresentare il nostro Paese, con il suo entusiasmo, la sua serietà, la sua semplicità e il suo modo di stare insieme. Vedere così tanti tifosi italiani venire a Berlino, e trovarli lì ad aspettare le nostre ragazze, è un'emozione che porteremo con noi per tutto il Mondiale. A loro va il nostro grazie più sincero. E alle Azzurre dico di continuare a essere semplicemente se stesse: perché, evidentemente, il loro modo di essere sta conquistando sempre più persone. Questo affetto è un patrimonio prezioso per la Nazionale e per tutto il movimento della pallacanestro italiana".