Tennis: Wta Wuhan, Swiatek avversaria di Paolini ai quarti

Sarà Iga Swiatek l'avversaria di Jasmine Paolini nei quarti di finale del 'Dongfeng-Voyah Wuhan Open', ultimo WTA 1000 della stagione, dotato di un montepremi di 3.654.963 dollari che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan, in Cina. La polacca n.2 del ranking e del seeding, si è imposta per 7-6(2), 6-4, dopo una battaglia di oltre due ore, sull'elvetica Belinda Bencic, n. WTA e 13esima testa di serie. La 24enne di Varsavia, ex regina del tennis mondiale (ha perso lo scettro un anno fa), ha vinto tutte e sei le sfide precedenti con l'azzurra.