Tennis, Wta Stoccarda: esordio vincente per Jasmine Paolini

Esordio convincente per Jasmine Paolini al WTA 500 di Stoccarda, in Germania. L'azzurra, n.6 del ranking e quinta favorita del seeding, ha battuto al primo turno per 6-2 6-1, in appena 64 minuti di partita, la tedesca Eva Lys, n.68 WTA. "Mi sento bene, mi piace giocare qui a Stoccarda. Il primo match sulla terra può essere difficile ma sono soddisfatta", ha commentato a caldo Paolini. "Mi dispiace per lei perché è simpatica - ha detto rivolgendosi a Lys - è una brava ragazza ma io ho dovuto fare il mio lavoro nella miglior maniera possibile. E sono felice di aver sentito che qualcuno tra il pubblico tifava anche per me", ha aggiunto.