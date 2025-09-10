Tennis: Wta San Paolo, Tona subito fuori con Haddad Maia

Battere Beatriz Haddad Maia, numero 1 del tabellone e 27 del mondo, appariva una missione impossibile per Miriana Tona, numero 409 nel ranking Wta. E così è stato. Al primo turno del nuovo SP Open, il WTA 250 di San Paolo, in Brasile (duro - montepremi 275.094 dollari), presente quest'anno per la prima volta in calendario, la brasiliana si è imposta 6-1 6-1 nel primo incontro giocato nella sua città natale. "Il primo turno ha sempre qualcosa di particolare, ma è stato speciale. Il campo era pieno, l'energia incredibile. Penso che in questo primo turno ci siano state vittorie brasiliane importanti nel femminile, quindi sono felice anche per questo" ha detto Haddad Maia dopo il successo sul Campo Centrale Maria Esther Bueno.