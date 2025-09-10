MotoGP: Martin, Bezzecchi e il team Aprilia in visita alla Brembo

In occasione dell’atteso Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma questo fine settimana, il team Aprilia Racing, guidato dal CEO Massimo Rivola, insieme ai piloti Jorge Martin e Marco Bezzecchi e ad alcuni membri chiave del team, ha fatto visita alla sede centrale di Brembo. Dopo la trasferta catalana e poco prima del secondo appuntamento italiano del mondiale MotoGP, la delegazione Aprilia Racing ha colto l’opportunità di scoprire da vicino il mondo Brembo, simbolo di eccellenza nell’ambito della tecnologia frenante, che quest’anno festeggia 50 anni nel Motorsport. Ad accoglierli presso la sede situata all’interno del parco tecnologico Kilometro Rosso, alle porte di Bergamo, il top management di Brembo, nel dettaglio Matteo Tiraboschi - Presidente Esecutivo, Alberto Bombassei - Presidente Emerito, Cristina Bombassei – Chief Legacy Officer, Mario Almondo - COO Brembo Performance, Mauro Piccoli – CMO Brembo e Luca Di Leo – CCO Brembo, pronti a condividere storie e aneddoti che hanno contraddistinto cinquant’anni di innovazioni e successi nel Motorsport. All’ingresso, gli ospiti sono stati accolti dalla moto ufficiale Aprilia RS-GP 2025 esposta davanti alla parete celebrativa dedicata ai 50 anni di Brembo Racing: un viaggio attraverso le principali innovazioni introdotte negli anni e che hanno rivoluzionato le competizioni a due e quattro ruote, dalla Formula 1 al WorldSBK, passando per il Motomondiale e tante altre discipline.