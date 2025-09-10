Basket, Petrucci: "Banchi ct? La strada è tracciata"

Il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, apre a Luca Banchi come successore di Pozzecco alla guida dell'Italbasket. Il ct azzurro aveva rassegnato le proprie dimissioni da commissario tecnico dell'Italbasket subito dopo la sconfitta contro la Slovenia che è costata l'eliminazione agli ottavi di Eurobasket 2025. In pole position per prendere il suo posto sulla panchina azzurra c'era Luca Banchi, che a sua volta ha appena chiuso l'esperienza da allenatore della Lettonia, altra esclusa eccellente agli ottavi del torneo continentale, e l'ex coach di Siena, Milano e Bologna sembra molto vicino alla nomina. Petrucci, in una intervista al 'Corriere della Sera' ha aperto a questa possibilità: "La strada è tracciata. Posso solo dire che è un eccellente allenatore, uno dei migliori". Dopo aver auspicato un ruolo full-time per il prossimo CT della nazionale, Petrucci ha anche fatto un bilancio dell'avventura azzurra a Eurobasket ("Contro la Slovenia ci è mancato il finale, ma non siamo andati lontani dal passaggio del turno") e su quella di Pozzecco da CT ("Gianmarco, oltre che un bravo tecnico è una persona straordinaria a cui sono affezionato. Purtroppo il risultato non è arrivato". Il presidente della FIP ha poi ribadito che la chiusura dell'era Pozzecco sarebbe arrivata a prescindere dal risultato ottenuto a Eurobasket ("Il contratto era scaduto") e ha quindi smentito le voci di dissidi interni tra lo stesso Pozzecco, Gigi Datome e Danilo Gallinari, riservano poi un pensiero al numero di italiani sempre più esiguo in campo nel nostro campionato: "È un mio grande cruccio, ma non ci posso fare nulla".