Golf: Team Europe di Ryder Cup e cinque azzurri al Bmw Pga Championship

Negli Usa, dal 26 al 28 settembre prossimi, al Bethpage Black Course di Farmingdale (New York) il Team Europe, nella 45/a edizione della Ryder Cup, inseguirà un successo storico che, oltreoceano, manca dal 2012 (in quello che fu ribattezzato come il 'miracolo di Medinah'). E in Inghilterra la spedizione continentale sarà quasi al completo. Con il nordirlandese Rory McIlroy, reduce dall'exploit nell'Irish Open, numero 1 della Race to Dubai e secondo nel world ranking, vincitore del BMW PGA Championship nel 2014, ci saranno anche: lo spagnolo Jon Rahm e l'inglese Tyrrell Hatton (a segno nel 2020), entrambi della Superlega araba. E ancora; l'irlandese Shane Lowry (campione nel 2022), lo svedese Ludvig Aberg, il norvegese Viktor Hovland, lo scozzese Robert MacIntyre, il danese Rasmus Hojgaard e gli altri inglesi Matt Fitzpatrick, Justin Rose, Tommy Fleetwood, al rientro dopo aver conquistato il Tour Championship e la FedEx Cup sul PGA Tour. All'appello, per quel che riguarda i protagonisti in campo, mancherà solo Sepp Straka. L'austriaco, dopo la nascita del suo secondo figlio, continuerà ad allenarsi negli Stati Uniti. A guardare da vicino i big continentali ci saranno Luke Donald, capitano del Team Europe, due volte vincitore del torneo (back-to-back nel 2011 e 2012), e due dei cinque vicecapitani: Francesco Molinari e Alex Noren (suo l'evento nel 2017).