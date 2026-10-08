Tennis, Wta Pechino: Errani e Paolini fuori ai quarti nel doppio

Si interrompe ai quarti di finale l'imbattibilità di Sara Errani e Jasmine Paolini nel "China Open", penultimo WTA 1000 della stagione (montepremi 9.415.725 dollari), che si sta avviando alle battute conclusive sul cemento di Pechino. Le due azzurre (rispettivamente n.13 e n.26 del ranking di specialità), ottave favorite del seeding e bi-campionesse in carica, hanno ceduto per 7-5, 7-6(6), dopo poco più di un'ora e tre quarti di una partita entusiasmante, alla canadese Gabriela Dabrowski, n.5 del ranking di doppio, e alla brasiliana Luisa Stefani, n.3.