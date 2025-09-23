Tennis: Atp Tokyo, Bellucci e Arnaldi fuori nelle qualificazioni

Battuti entrambi gli italiani che hanno raggiunto il turno decisivo del tabellone di qualificazioni del 'Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships', l'ATP 500 sul duro in programma all'Ariake Tennis Forest Park nella capitale giapponese dal 24 al 30 settembre (montepremi 2.226.470 dollari). Il sanremese Matteo Arnaldi, numero 73 del mondo, ha ceduto 7-5, 6-2 contro l'ungherese Marton Fucsovics (58 ATP), testa di serie numero 1. Mattia Bellucci (65), testa di serie numero 2 del tabellone di qualificazioni, è stato sconfitto 4-6, 6-4, 7-5 dallo statunitense Ethan Quinn (81), settima testa di serie.