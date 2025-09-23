Hockey ghiaccio: 1000 atleti e 28 squadre, nasce Lega Hockey Libertas

Per la stagione 2025/26 la LHL riunisce oltre 1.000 atleti e atlete appartenenti a 18 associazioni sportive, le quali mettono in pista 28 squadre distribuite in tre campionati senior - pensati per livelli differenti di gioco - e 10 team del campionato junior. Ogni categoria prevede un regolamento aggiornato annualmente ed è organizzata con una Regular Season e le Final Four, divenute negli anni un appuntamento molto seguito. A supportare il lancio della nuova Lega, la LHL farà affidamento su Milano Hockey City, progetto indipendente nato per diffondere la passione per l'hockey su ghiaccio a Milano e in Italia. Milano Hockey City, attraverso interviste, contenuti originali e attività sul territorio, promuove la storia e il futuro di questo sport, con particolare attenzione alle nuove generazioni e in vista delle Olimpiadi Invernali 2026. In occasione del lancio viene presentato anche il nuovo logo ufficiale della LHL, moderno e riconoscibile, pensato per accompagnare la Lega in questa nuova fase della sua crescita.