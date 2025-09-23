Logo SportMediaset
Hockey ghiaccio: 1000 atleti e 28 squadre, nasce Lega Hockey Libertas

23 Set 2025 - 13:52

All'alba della stagione 2025/26 nasce la Lega Hockey Libertas (LHL), che si presenta come entità legale privata sotto l'egida di Libertas Nazionale, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni. La nuova Lega consolida l'esperienza iniziata nel 2019 con il Cnhl - Campionato Nazionale Hockey Libertas, che negli anni ha contribuito alla crescita del movimento nonostante le difficoltà legate alla pandemia e alla carenza di strutture adeguate. Oggi la Lega Hockey Libertas rappresenta un movimento organizzato, vivace e inclusivo, il cui principio alla base è dare spazio a chiunque abbia voglia di giocare a hockey su ghiaccio, dai professionisti a chi muove i primi passi, passando per i più giovani, con particolare radicamento nel nord-ovest italiano. Daniele Trasente, Presidente LHL, commenta "La Lega Hockey Libertas nasce da un gruppo direttivo che condivide valori e passione, contraddistinto dalla determinazione a far crescere il movimento. Questo obiettivo porta con sé una grande responsabilità: dare nuova linfa all'hockey su ghiaccio italiano in un contesto che continua a soffrire la mancanza di strutture e trasmette insufficiente attenzione alla pratica di base. La LHL nasce per assumersi questo compito, garantendo continuità e futuro a una comunità che merita di crescere".

Per la stagione 2025/26 la LHL riunisce oltre 1.000 atleti e atlete appartenenti a 18 associazioni sportive, le quali mettono in pista 28 squadre distribuite in tre campionati senior - pensati per livelli differenti di gioco - e 10 team del campionato junior. Ogni categoria prevede un regolamento aggiornato annualmente ed è organizzata con una Regular Season e le Final Four, divenute negli anni un appuntamento molto seguito. A supportare il lancio della nuova Lega, la LHL farà affidamento su Milano Hockey City, progetto indipendente nato per diffondere la passione per l'hockey su ghiaccio a Milano e in Italia. Milano Hockey City, attraverso interviste, contenuti originali e attività sul territorio, promuove la storia e il futuro di questo sport, con particolare attenzione alle nuove generazioni e in vista delle Olimpiadi Invernali 2026. In occasione del lancio viene presentato anche il nuovo logo ufficiale della LHL, moderno e riconoscibile, pensato per accompagnare la Lega in questa nuova fase della sua crescita.

