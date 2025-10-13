Logo SportMediaset
Ranking Wta: Paolini è sempre 8/a, Sabalenka resta la regina

13 Ott 2025 - 13:17
Jasmine Paolini si conferma la leader delle azzurre del tennis. Nella classifica WTA la giocatrice toscana è stabile in ottava posizione, mentre alle sue spalle perde dieci posizioni Lucia Bronzetti (n.84) e ne guadagna uno Elisabetta Cocciaretto (n.91). Scivola indietro di quattro posti la giovanissima Tyra Caterina Grant: la 17enne romana questa settimana è al numero 213. Guida la classifica sempre Aryna Sabalenka che vede ridursi un po' il vantaggio sull'inseguitrice Iga Swiatek: chiude il podio Coco Gauff, fresca vincitrice del torneo di Wuhan. 

01:27
Non solo sport per Nadia

Nadia Battocletti si racconta

01:32
DICH MAURIZIO ROSSINI TRENTO DICH

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

02:20
DICH VELASCO TRENTO DICH

Velasco: "Mattarella sapeva tutto di volley"

01:47
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

00:54
DICH FIAMINGO A TRENTO DICH

Fiamingo: "Io e Greg ci godiamo il percorso"

00:47
DICH PALTRINERI A TRENTO DICH

Paltrinieri: "Nuoto? Tanti giovani che stanno crescendo"

01:16
DICH MARCO COSTA DICH

"K2 - La gloria e il segreto" vince un premio: l'intervista al direttore di Focus

10:02
DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

03:24
DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

02:18
DICH MARTINENGHI DICH

Martinenghi: "Fantastico rappresentare la tua Nazione"

02:45
DICH GOGGIA DA TRENTO DICH

Goggia: "Per noi italiani sarà una grandissima emozione disputare un'Olimpiade in casa"

01:57
DICH PARIS DA TRENTO DICH

Dominik Paris: "Il fisico c'è, la testa pure, adesso mi serve un po' di fortuna"

01:48
DICH WIERER DA TRENTO DICH

Wierer: "Estate molto impegnativa, emozione unica i Giochi a casa mia"

01:45
DICH BRIGNONE DA TRENTO DICH

Brignone: "Le mie condizioni stanno migliorando",

02:09
DICH PELLEGRINO DA TRENTO DICH

Chicco Pellegrino: "Voglio andare forte subito per poi ritoccare la condizione per l'Olimpiade"

01:27
Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH PILATO FESTA NUOTO

Pilato: "4° posto? Il messaggio è diverso"

15:27
Nuoto: World Cup, due podi per Ceccon a Carmel, terzo nei 50 farfalla e 100 dorso
14:13
Milano Premier Padel P1, quarto trionfo italiano per Chingotto-Galan
13:17
Ranking Wta: Paolini è sempre 8/a, Sabalenka resta la regina
13:08
Tennis: Wta Osaka, Cocciaretto si qualifica per il main draw
12:03
Tennis: Atp Almaty, Nardi fuori all'esordio contro Marozsan