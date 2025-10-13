Nuoto: World Cup, due podi per Ceccon a Carmel, terzo nei 50 farfalla e 100 dorso

Thomas Ceccon centra due podi nelle finali della terza ed ultima giornata della prima tappa della World Cup di nuoto a Carmel, nel cuore dell'Indiana. Il primo squillo del campionissimo azzurro arriva proprio all'apertura di sipario con il terzo posto nei cinquanta farfalla. Vince il canadese Ilya Kharun in 21"86 riuscendo nell'impresa di battere anche lo svizzero e campione iridato Noè Ponti, secondo in 21"90. Alle loro spalle c'è appunto il 25enne di Schio - tesserato per Fiamme Oro e Leosport, allenato da Alberto Burlina al Centro Federale di Verona - che piazza un 22"36, molto buono considerando la desuetudine a nuotare questa specialità in vasca corta, a diciassette centesimi dal personale ma che rappresenta soprattutto il secondo miglior crono griffato negli ultimi tre anni. Neanche il tempo di svolgere un po' di scioglimento che Thomas torna in acqua nei suoi 100 dorso che gli hanno regalato, in vasca lunga, il titolo olimpico e il primato del mondo. E qui Ceccon piazza un discreto 50"20, che rappresenta la quinta prestazione personale di sempre: la sensazione è che dalla prossima tappa di Westmont (17-19 ottobre), in Illinois, possa scattare la caccia al record italiano di 49"04 registrato da Lorenzo Mora ai Mondiali di Melbourne nel 2022. Vince l'ungherese Hubert Kos con un notevole 49"08 davanti al polacco Kacper Stokowski (49"92). Magiaro che guida anche la classifica generale di Coppa del Mondo con 58.4 e un bottino di 12000 dollari già messo da parte; il miglior azzurro, ed unico ad aver intascato fin qui il montepremi, è proprio Thomas Ceccon con 42.3 punti e 4800 dollari.