Milano Premier Padel P1, quarto trionfo italiano per Chingotto-Galan

Dopo la prima mezzora, e dopo un primo set dominato da Arturo Coello e Agustin Tapia, la finale del Milano Premier Padel P1 sembrava segnata. Poi - si legge in una nota - Ale Galan e Fede Chingotto hanno cambiato marcia, ribaltando la partita e costringendo la coppia che da due anni domina il mondo al primo 6-0 della loro storia nel circuito Premier Padel. Il 2-6 6-3 6-0 che regala loro il sesto titolo stagionale, il secondo negli ultimi tre tornei dopo quello di due settimane fa a Dusseldorf, conferma l'incredibile feeling con l'Italia: dei cinque tornei del circuito Premier Padel giocati nel Paese dalla loro unione (Roma, Genova e Milano 2024, Roma e Milano 2025), Fede e Ale ne hanno vinti quattro. Mancava solo un trionfo a Milano, dove Galan aveva già alzato il trofeo nel 2022 e nel 2023 con Juan Lebron. In un'arena strapiena, il primo allungo era stato quello dei numeri 1 del mondo nel terzo game, con un break bissato per volare 4-1 e ipotecare il primo set chiuso 6-2. Il break per Chingotto e Galan nel secondo game del secondo set ha però riaperto la finale, con le teste di serie numero 2 brave a difendere il vantaggio e a portare la partita al set decisivo. E un altro break nel primo game del terzo set ha dato un'altra scossa alla finale, con Chingotto e Galan che hanno preso il comando della partita fino allo schiacciante risultato finale: un punteggio che supera i tre 6-1 che Coello e Tapia avevano subito sempre da Chingotto e Galan, tutti in Italia. Nel torneo femminile, Ari Sanchez e Paula Josemaria diventano per la prima volta le regine di Milano. Le due spagnole - finaliste in Italia anche nel Major di Roma lo scorso giugno - hanno superato 6-2 6-4 Bea Gonzalez e Claudia Fernandez. Ari e Paula, chiamate ad annullare due palle break nel primo game, hanno trovato l'allungo decisivo nel primo set al quarto game per poi chiudere 6-2. Più equilibrio nel secondo set con Sanchez e Josemaria che hanno servito per il torneo sul 5-3 salvo poi chiudere i conti con il nuovo break del 6-4 rimontando da 0-30 nel decimo game.