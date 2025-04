Tennis, Wta Madrid: Gauff e Mirra Andreeva agli ottavi

Per il terzo anno di fila Mirra Andreeva ha staccato il pass per gli ottavi di finale del "Mutua Madrid Open", WTA 1000 dotato di un montepremi di 7.854.000 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid, in Spagna (combined con un Masters 1000 Atp). La 'baby' russa di Krasnojarsk (compirà 18 anni martedì prossimo), n.7 del ranking e del seeding, quest'anno a segno nei "1000" back-to-back di Dubai ed Indian Wells, ha dovuto dare prova di grande pazienza per riuscire ad imporsi 7-5, 6-3, in poco meno di un'ora e tre quarti, sulla polacca Magdalena Frech, n.27 WTA. Coco Gauff ha invece sbrigato la pratica in appena 64 minuti. Al terzo turno la 21enne di Atlanta, n.4 del ranking e del seeding, si è aggiudicata per 6-2, 6-3 il derby a stelle e strisce con la connazionale Ann Li, n.62 WTA, battuta per la terza volta in altrettante sfide. Prossima avversaria per l'americana - lunedì - l'elvetica Belinda Bencic, n.42 WTA, che dopo una maratona di oltre tre ore ha avuto la meglio per 63 46 76(2) sulla brasiliana Beatriz Haddad Maia, n.19 del ranking e 18 del seeding.