Esordio con vittoria per Aryna Sabalenka nel 'Mutua Madrid Open', WTA 1000 dotato di un montepremi di 7.854.000 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid, in Spagna (combined con un Masters 1000 Atp). La tennista bielorussa, numero 1 del mondo e del tabellone, ha battuto facilmente al secondo turno la russa Anna Blinkova per 6-3, 6-4.