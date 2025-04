Dopo Elisabetta Cocciaretto anche Lucrezia Stefanini, numero 150 del ranking, esce di scena nel turno decisivo delle qualificazioni al 'Mutua Madrid Open', Wta 1000 dotato di un montepremi di 7.854.000 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid, in Spagna (combined con un Masters 1000 Atp). L'azzurra ha perso con un doppio 6-2, in un'ora e 20' di gioco, contro la serba Teodora Kostovic, n.625 del ranking, in gara grazie ad una wild card.