Tennis, Wta Indians Wells: Cocciaretto batte Zarazua al primo turno

Elisabetta Cocciaretto supera il primo turno sul cemento dell'Indian Wells Tennis Garden in California. La 24enne di Fermo, n.72 del ranking, ha superato al primo turno la messicana Renata Zarazua, n.69 Wta, ritiratasi sul punteggio di 6-4 1-0 in favore dell'azzurra, dopo 52 minuti di partita, per un problema al ginocchio sinistro. Arriva così la prima vittoria in tre partecipazioni al "1000" californiano per l'azzurra e si tratta anche del terzo successo in stagione a fronte di cinque sconfitte. Al secondo turno Cocciaretto affronterà la ceca Karolina Muchova, n.15 del ranking mondiale. Tra la marchigiana e la 28enne di Olomuc non ci sono precedenti. Jasmine Paolini, n.6 del ranking e sesta favorita del seeding, entrerà in gara direttamente al secondo turno contro la vincente del match tra la 17enne statunitense Iva Jovic, n.157 Wta, in tabellone grazie ad una wild card, e l'austriaca Julia Grabher, n.388 Wta (in gara con il ranking protetto). Lucia Bronzetti, n.62 del ranking, è stata sorteggiata al primo turno contro l'ucraina Anhelina Kalinina, n.54 Wta. Chi vince questo match troverà al secondo turno la polacca Magdalena Frech, n.30 del ranking e del seeding.