Pallavolo: azzurre sconfitte in amichevole, Germania vince 3-1

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - La nazionale femminile azzurra di pallavolo, impegnata nel secondo test match contro la Germania, è stata sconfitta 3-1 (21-25, 24-26, 25-22, 21-25) all'Allianz Cloud di Milan dopo la vittoria per 3-1 ottenuta ieri al Pala Igor di Novara. La formazione di Julio Velasco chiude così in 'pareggio' il bilancio delle prime uscite ufficiali della nuova stagione. Partita non semplice per le azzurre contro una Germania scesa in campo con un atteggiamento diverso rispetto a quello mostrato ieri al Pala Igor di Novara. MVP del match la tedesca Marie Scholzel, miglior realizzatrice della sfida con 18 punti messi a referto, in casa azzurra da segnalare invece i 16 punti di Giorgia Frosini. "Anche oggi si è vista la squadra che dovrà affrontare il mese di maggio - ha affermato il ct -. Lunedì arriveranno altre giocatrici, mentre il 19 si aggregheranno le atlete provenienti dalla Champions League. Intanto lavoriamo con questo gruppo, alcune atlete giocheranno per la nazionale universitaria, mentre altre faranno parte della nazionale A. Alcune di loro già sono qui come Carlotta Cambi, Gaia Giovannini e Alice Degradi. Sui nomi che non faranno parte del gruppo? Penso di esser stato molto chiaro con tutti, non parlerò più questo argomento". (ANSA).