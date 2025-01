Tennis, Wta Hobart: Bronzetti fuori nelle qualificazioni

Lucia Bronzetti si ferma al turno decisivo delle qualificazioni all'Hobart International, WTA 250 sul duro (montepremi $ 275.094) che sarà trasmesso su SuperTennis, SuperTennis Plus e SuperTenniX dal 6 all'11 gennaio. La 26enne riminese, numero 73 del mondo e prima testa di serie del tabellone, ha ceduto al turno decisivo 6-3, 7-6(4) contro la belga Greet Minnen, n.95 WTA e decima testa di serie, che aveva vinto in tre set l'unico precedente, disputato nei quarti a Guangzhou (cemento) nel 2023. Elisabetta Cocciaretto resta così l'unica italiana in tabellone nel WTA 250 in Tasmania.