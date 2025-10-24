Tennis, Wta Guangzhou: Cocciaretto fuori ai quarti
24 Ott 2025 - 13:44
Niente da fare per Elisabetta Cocciaretto, fuori ai quarti di finale nel Wta 250 di Guangzhou. La tennista italiana è stata eliminata in due set (6-3, 6-4) dall'americana Ann Li in un'ora e 25 minuti di gioco.
