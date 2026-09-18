Tennis: Wta Guadalajara, fuori Kostyuk, Jovic-Bucsa in semifinale

Prima grande sorpresa al Guadalajara Open presented by Santander, il Wta 500 messicano trasmesso in diretta e in chiaro su SuperTennis. La neo Top 10 Marta Kostyuk, testa di serie numero 1, semifinalista al Roland Garros e a Wimbledon, è stata eliminata ai quarti di finale da Liudmila Samsonova (50 WTA), testa di serie numero otto, che si è imposta 46 62 75. "Ho perso il primo set ma le ero molto vicina. Per questo è stato più facile continuare a crederci e rimanere dentro la partita" ha detto Samsonova, che ha ottenuto la quinta vittoria in altrettanti confronti diretti sull'ucraina, al match d'esordio nel torneo. Avrebbe infatti dovuto incontrare negli ottavi Taylor Townsend, costretta ad abbandonare il torneo per sottoporti a un'operazione chirurgica d'urgenza. "Quando affronti un'avversaria come Marta, considerando che quest'anno sta giocando in modo incredibile, e sta vivendo la migliore stagione della sua carriera finora, non hai nulla da perdere. Puoi solo imparare e metterti alla prova", ha aggiunto Samsonova. Dopo la sua prima vittoria stagionale contro una Top 10, nella sua prima semifinale WTA del 2026 se la vedrà con Peyton Stearns (60 WTA), che ha vinto 76(6) 64 il derby USA contro Sloane Stephens (169 WTA) e raggiunto la sua prima semifinale in carriera in un WTA 500. Continua anche la marcia della detentrice del titolo Iva Jovic. La teenager USA (16 WTA), testa di serie numero 2, non ha avuto problemi a battere 62 61 la polacca Magdalena Frech (57 WTA), numero 7 del tabellone e vincitrice nel 2024 a Guadalajara, che aveva già sconfitto al primo turno dell'ultimo US Open. "Credo che il punteggio non rifletta assolutamente quanto sia stata combattuta la partita, ma ogni volta che mi sono trovata in difficoltà al servizio ho lottato molto e non le ho permesso di recuperare l'inerzia. Quindi ho semplicemente cercato di rimanere molto forte e positiva nei momenti difficili", ha dichiarato Iva Jovic.La sua difesa del titolo proseguirà contro la spagnola Cristina Bucsa (44 WTA), sesta testa di serie, che ha superato 60 64 la ceca Sara Bejlek (28 WTA), terza testa di serie. "Ho giocato molto bene nel primo set, non ho commesso errori. Ma Sara ha iniziato a rischiare tutto. Io ho cercato di mantenere il mio livello, continuare a lottare e ci sono riuscita" ha detto Bucsa, in corsa in semifinale anche in doppio. Conserva intatte, dunque, le sue possibilità di conquistare entrambi i trofei come già fatto quest'anno in Messico, a Merida. "Qui la gente è incredibile. Adoro vederli sugli spalti, vedere che mi seguono e tutto il resto. Quindi, davvero, cerco semplicemente di fare in modo che i tifosi possano portarsi a casa qualcosa di bello dalla partita" ha detto.