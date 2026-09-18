Basket: Mondiali in carrozzina, l'Italia va in finale

18 Set 2026 - 09:59
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Ancora un'impresa dell'Italia ai Mondiali di basket in carrozzina: a Ottawa, in Canada, gli azzurri battono 63-59 la Gran Bretagna e, per la prima volta nella storia della nazionale, giocheranno in finale. I ragazzi di coach Castellucci affronteranno l'Australia, sabato alle 22:45 italiane. Papi e compagni, arrivati in Canada senza i favori del pronostico, hanno vinto tutte le partite disputate nel torneo, compresa la sfida del girone contro i campioni uscenti degli Stati Uniti. La Gran Bretagna è stata l'autentica dominatrice del basket in carrozzina mondiale degli ultimi anni.

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