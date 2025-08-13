Tennis, Wta Cincinnati: Bronzetti agli ottavi contro n.2 Gauff

Con una nuova vittoria in rimonta - questa volta contro la lettone Jelena Ostapenko, n.30 Wta, (1-6, 6-3, 6-4) - Lucia Bronzetti ha raggiunto gli ottavi di finale del Wta 1000 di Cincinnati, dove affronterà la statunitense n.2 al mondo Coco Gauff, che ha superato i 16/i senza faticare, beneficiando della rinuncia, per una intossicazione da antibiotici, dell'ucraina Dayana Yastremska. La 21enne di Atlanta, Georgia, campionessa dell'edizione del 2023 (qualche settimana dopo avrebbe trionfato anche allo Us Open), ha vinto entrambi i confronti precedenti con l'azzurra. Il maltempo ha impedito di completare il programma di giornata, con alcuni match che sono stati interrotti e nemmeno cominciati. Verranno recuperati oggi, come quelli che hanno subito la stessa sorte nel torneo maschile, il Masters 1000.