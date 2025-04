Tennis: Wawrinka all'Atp Challenger Abruzzo Open 2025

Il grande tennis approda a Francavilla al Mare: sarà infatti l'elvetico Stan Wawrinka, ex n.3 del ranking mondiale e vincitore di tre prove del Grande Slam (Australian Open 2014, Roland Garros 2015 e US Open 2016), ad illuminare l'Abruzzo Open 2025, l'Atp Challenger da 100mila dollari di montepremi che si giocherà da 4 all'11 maggio sui campi in terra rossa del circolo tennis Sporting Club di Francavilla al Mare. Nelle sei edizioni precedenti del torneo, che ha visto la partecipazione di tante giovani promesse, poi arrivate ai vertici del ranking mondiale, come Stefanos Tsitsipas, Kaspar Ruud, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Auger Aliassime, tanto per citarne alcuni, non c'era mai stato infatti nessun vincitore di prove del Grande Slam. Nel 2025 ci sarà invece il campione di Losanna, n.157 del ranking mondiale. Questa settimana, Wawrinka, conosciuto anche come Stan The Man e Stanimal, è impegnato nell'Atp 500 di Barcellona, dopo la sfortunata parentesi di Montecarlo dove ha trovato la strada sbarrata dal cileno Tabilo, vincitore proprio a Francavilla al Mare nel 2023. "La cosa straordinaria - ha rivelato il presidente dello Sporting Club, Francesco Ugolini - è che Wawrinka abbia preferito il torneo di Francavilla al Master 1000 di Roma dove è stato anche finalista. Invece lo vedremo allenarsi sui nostri campi in terra battuta e non ci vuole molto a capire che sarà lui la star. Infatti, al di là del suo fantastico palmares, Wawrinka per anni è stato accreditato del rovescio migliore del circuito mondiale oltre a vantare una medaglia d'oro olimpica conquistata nel 2008, a Pechino, in coppia con Roger Federer. Segno tangibile - ha spiegato Ugolini - della grande credibilità che, di anno in anno, il torneo internazionale di Francavilla al Mare ha via via acquisito". Ma le sorprese non si esauriscono con la presenza di Stan Wawrinka. Nel seeding del torneo francavillese, infatti, ci sarà spazio anche per il giocatore cileno Christian Garin, , già n.17 al mondo. Garin, che nel 2020 è stato capace di vincere l'ATP 500 di Rio de Janeiro, in Brasile, ha conquistato 5 titoli ATP mentre, come migliore risultato nelle prove del Grande Slam, può vantare un ottavo di finale nell'edizione 2021 del Roland Garros. A testimonianza del livello elevato del torneo di Francavilla, la presenza di Girolamo Kim, connazionale di Wawrinka, che sarà la testa di serie n.1 del tabellone principale, forte della posizione n.132 nel ranking. Ma sarà interessante anche vedere all'opera Romano Andrés Burruchaga, il giocatore argentino n. 139, figlio di quel Jorge Burruchaga che, nel 1986, in Messico, si fregiò del titolo di campione del mondo di calcio giocando al fianco di Diego Armando Maradona.