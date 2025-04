Tennis: volano Cobolli e Darderi, sette italiani in top 50

Sette italiani nella top 50 del ranking Atp. Grazie ai successi rispettivamente a Bucarest e Marrakech, Flavio Cobolli e Luciano Darderi scalano la classifica mondiale, guadagnando nove posizioni. Il romano, primo azzurro nell'albo d'oro a Bucarest, è diventato il quinto giocatore a vincere il primo titolo ATP nel 2025 e sale alla posizione numero 36. Balzo in avanti anche per Darderi (n.48), succeduto nell'albo d'oro del torneo in Marocco a Matteo Berrettini, uscito per questo dalla Top 30 (34, -7). Con il 23enne nato in Argentina sono così sette gli azzurri tra i primi 50 al mondo, solo gli USA ne vantano di più. E dieci tra i primi 100, guidati sempre da Jannik Sinner che ha completato la settimana numero 44 in vetta al ranking, una in più di Guga Kuerten. Sale anche Mattia Bellucci, che grazie al quarto di finale a Marrakech, entra per la prima volta in Top 70 (66, +5). Esce invece dai primi 100 Fabio Fognini.