Tennis, Venus Williams: "Sinner è on fire e lo sarà a lungo"

14 Nov 2025 - 15:16

Jannik Sinner è "strepitoso, non solo da adesso, e lo sarà a lungo, è affascinante ". Lo ha dichiarato Venus Williams, interpellata in occasione della presentazione a Praga del Calendario 2026, di cui è una delle protagoniste. "A proposito di fuoco, Sinner è 'on fire' - ha detto la campionessa americana, riferendosi all'elemento 'fuoco' che lei rappresenta nel calendario -, la gente in Italia è diventata pazza per il tennis, questo mi fa molto piacere, vi divertirete molto a seguire la sua carriera".

