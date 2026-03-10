Tennis, Wta Indian Wells: Errani-Paolini avanzano ai quarti di finale

10 Mar 2026 - 11:00

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno centrato i quarti in doppio al 'BNP Paribas Open', terzo Wta 1000 stagionale (combined con il primo ATP Masters 1000 del 2026) dotato di un montepremi complessivo di 9.415.715 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden. Le azzurre (n.4 nel ranking di doppio) hanno sconfitto 6-2 7-5 le cinesi Xu Yifan e Yang Zhaoxuan, rispettivamente n.43 e n.51 nel ranking di specialità. Ora affronteranno la cinese Guo Hanyu e la francese Kristina Mladenovic che hanno vinto il titolo a Auckland e raggiunto gli ottavi all'Australian Open.

Ultimi video

04:37
L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

01:57
Volley, al via i playoff

Volley, al via i playoff

01:14
Indian Wells, Sinner ok

Indian Wells, Sinner ok

00:56
DICH CURTONI PER SITO 8/3 DICH

Curtoni: "Vincere in Italia è sempre bellissimo"

01:14
L'Italia scrive la storia

L'Italia scrive la storia

00:17
MCH GOLF DRONE SI SCHIANTA MCH

Hong Kong: il drone utilizzato per le riprese del LIV Tour si schianta tra gli alberi

00:24
DICH PIROVANO POST VITTORIA DICH

Sci, Pirovano dopo la prima vittoria in Coppa del mondo: "Sono al settimo cielo"

01:22
Pirovano, prima vittoria

Pirovano, prima vittoria

02:38
Arriva "Gioco Sporco - Il Podcast"

Arriva "Gioco Sporco - Il Podcast"

01:31
Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

01:29
Indian Wells al via

Indian Wells al via

01:18
DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

02:12
MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

00:25
MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

01:10
SuperG donne ad Andorra

SuperG donne ad Andorra

04:37
L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

I più visti di Altri Sport

SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

DICH PIROVANO POST VITTORIA DICH

Sci, Pirovano dopo la prima vittoria in Coppa del mondo: "Sono al settimo cielo"

DICH CURTONI PER SITO 8/3 DICH

Curtoni: "Vincere in Italia è sempre bellissimo"

Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

Volley, al via i playoff

Volley, al via i playoff

MCH GOLF DRONE SI SCHIANTA MCH

Hong Kong: il drone utilizzato per le riprese del LIV Tour si schianta tra gli alberi

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:43
Arrampicata sportiva, Red Bull Ivy 2026: ecco i team che volano alla finale del 24 aprile
11:18
Nba: Gilgeous-Alexander trascina Okc contro Denver, Clippers ok
11:00
Tennis, Wta Indian Wells: Errani-Paolini avanzano ai quarti di finale
10:25
Tennis Indian Wells, Djokovic e il dolore al braccio: "Spero migliori"
08:49
Tennis, Alcaraz agli ottavi di Indian Wells