Tennis: Us Open, wild card a Venus Williams per torneo doppio misto

Venus Williams torna a giocare gli US Open, ultima prova stagionale del Grande Slam, in programma il mese prossimo a New York. La 45enne campionessa americana parteciperà al torneo di doppio misto con Reilly Opelka tramite una wild card. Williams è tornata nel circuito tennistico la scorsa settimana dopo oltre un anno di assenza. Lei e Opelka erano tra le 14 squadre annunciate martedì dalla U.S. Tennis Association per il torneo di doppio misto del 19 e 20 agosto. Otto delle coppie hanno ricevuto l'accesso diretto in base al ranking attuale più alto combinato in singolare. Sei hanno ricevuto wild card dalla USTA. Tra le giocatrici con un posto nel tabellone, nove hanno vinto almeno un titolo del Grande Slam in singolare.